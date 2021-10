Lideranças do Mucuri e Jequitinhonha se reúnem em Carlos Chagas para discutir desenvolvimento regional

Evento está sendo organizado pela Amuc e prefeitura de Carlos Chagas e terá como convidado especial o diretor jurídico da presidência do Senado, Alexandre Silveira

CARLOS CHAGAS – Prefeitos dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha vão se reunir, hoje (24), na cidade de Carlos Chagas, para discutir estratégias para o desenvolvimento regional. O evento está sendo organizado pela Associação dos Municípios do Vale do Mucuri (Amuc) e a expectativa é que seja o início de uma grande mobilização a fim de consolidar a união das lideranças da região em torno de uma agenda de convergência que contribua para melhorar a qualidade de vida da população local.

Um dos convidados especiais do evento será o diretor do Senado Federal Alexandre Silveira, que vem realizando, juntamente com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, um intenso trabalho em defesa dos municípios mineiros. “O Senado tem sido uma trincheira dos municípios de Minas. Tivemos a oportunidade de ajudar as cidades dos vales com recursos para áreas prioritárias para o povo dos Vales, como saúde e infraestrutura. E é nosso papel continuar ajudando”, afirma Silveira.

O prefeito de Carlos Chagas, Jose Amadeu Nanayoski Tavares, o anfitrião do encontro, assinala que os Vales têm algumas prioridades que precisarão constar dessa agenda de convergência. A primeira delas, que exige ações de curto prazo, é a crise hídrica. “Estamos vivendo uma seca terrível”, afirma o prefeito.

Mas também é preciso, segundo o prefeito, cuidar da recuperação da malha rodoviária que corta a região – com estradas tanto estaduais quanto federais – que está em estado deplorável. Precisam de intervenção urgente, conforme Nanayoski, as BRs 367, que liga a BR 116 a Salto da Divisa, na Bahia; a BR 101 e a BR 418; entre outras. O estado precário dessas rodovias está prejudicando o desenvolvimento econômico e social da região, assinala o prefeito de Carlos Chagas.

Tão importante quanto a questão hídrica e as obras na malha rodoviária é, na opinião do prefeito Nanayoski, a conclusão do hospital regional de Teófilo Otoni, cujas obras, de responsabilidade do governo de Minas, foram paralisadas em 2016. “Esse hospital é esperado por toda a região e precisa ser concluído”, defende.

Ações emergenciais

O presidente da Amuc, Héber Gomes Neiva, prefeito de Caraí, também avalia que a crise hídrica é prioritária e exige ações imediatas. Ele quer que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) ajude a Amuc com caminhões pipa para levar água às comunidades da região mais afetadas pela seca, bem como maquinário para que a associação possa perfurar poços artesianos nas 27 cidades do Mucuri.

“São ações de curtíssimo prazo, que ajudariam muito os municípios e a nossa população. Água representa dignidade humana”, ressalta o prefeito Héber Gomes, que é médico. Outro convidado especial do encontro é o deputado estadual Neilando Pimenta, que ressalta a importância da união das lideranças em defesa dos interesses da população dos Vales.

“Precisamos apontar e reforçar sempre as fragilidades e potencialidades da nossa região dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha. É preciso atuar com ações que atraiam mais investimentos e fomentem o empreendedorismo. A maior demanda está na área da saúde. Unindo forças, vamos trabalhar iniciativas de fortalecimento da atenção básica e de promoção da saúde, buscando sempre o desenvolvimento da região”, ressalta o parlamentar.

Papel da Codevasf

Desde janeiro deste ano, os municípios das bacias hidrográficas do Jequitinhonha e Mucuri passaram a fazer parte da área de abrangência da Codevasf. Em Carlos Chagas, os prefeitos da região terão o primeiro contato com o escritório da instituição em Minas, que tem sede em Montes Claros.

O chefe do escritório da companhia em Minas, Marco Antônio Câmara, estará na cidade para explicar aos municípios qual é o papel do órgão, o que exatamente ele faz e como seus projetos podem ajudar no desenvolvimento econômico e social da região.

No encontro, Câmara vai informar aos prefeitos que a Codevasf vai começar a implantar nas duas bacias hidrográficas programas de recuperação e proteção de nascentes, trabalho que é considerado fundamental para ajudar a minimizar os efeitos da crise hídrica.

A Codevasf que os prefeitos dos Vales vão conhecer amanhã é uma empresa pública federal atualmente vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e opera no processo de articulação para o desenvolvimento de forma integrada e sustentável das bacias hidrográficas em que atua.

“Vivemos um momento histórico, com um mineiro à frente do Congresso Nacional. O senador Rodrigo Pacheco é um defensor dos municípios e o desenvolvimento econômico e social dos vales, que não têm recebido a devida atenção por parte dos governos estadual e federal, será para nós, sempre, uma prioridade”, destacou o diretor do Senado Alexandre Silveira, que é também suplente de senador.