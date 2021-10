Foragida da Justiça é presa dentro do Fórum de Teófilo Otoni

TEÓFILO OTONI – A Polícia civil da cidade, através de investigadores da equipe da Delegacia de Homicídios, cumpriram um Mandado de Prisão contra E.G.B.

Durante um júri, no qual G.B.S estava sob julgamento, os investigadores notaram a presença da mãe do mesmo no salão de Audiências.

Tendo conhecimento do Mandado de Prisão em seu desfavor, os policiais abordaram a desfavorecida e, com o apoio de Policiais Militares, a conduziram até a Delegacia de Teófilo Otoni para ser fichada. De lá ela foi entregue ao presídio municipal, para a sequência do cumprimento do mandado de prisão.

#prisao #forum #foragidadajustiça #mandadodeprisao #teofilotonimg #jornaldiarioteo