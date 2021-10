Assistente social denuncia namorado por agressões em Teófilo Otoni

O empresário chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado

TEÓFILO OTONI – A assistente social Thamyres Contão divulgou em seu perfil no Instagram (@thamirescontao), imagens das agressões sofridas pelo namorado, na casa dele, na noite desta terça (07). Eles namoravam a 1 ano e 3 meses.

Segundo o irmão da vítima, Thalles Contão, a família já tomou todas as providências judiciais.

Thamyres narra os momentos de desespero que ela viveu. Ela divulgou as cenas para incentivar outras mulheres vítimas de violência doméstica.

O acusado não respondeu ao jornal.

Testemunho

“Ontem passei por uma situação que jamais imaginei que pudesse acontecer comigo um dia. FUI AGREDIDA pelo meu namorado. Agora ex namorado. Chutes nos peitos, nas pernas, na bunda, nos meus joelhos, empurrões. Caí várias vezes no chão. Levantei, me jogou de novo. Revidei, apanhei de novo e de novo. Quando vinha me dar porrada na cara eu reagia e me defendia como dava. Afinal de contas eu sou mulher, pequena. E ele bem mais alto, forte e homem. Acredito se fosse uma menina menos preparada fisicamente teria sido muito pior. Estou cheia de roxos, no corpo inteiro. Consegui me esquivar algumas vezes e liguei pro meu irmão pra pedir socorro. Ele entrou aos murros na casa de Felipe e eu saí de lá. Foi cena de filme de terror. Passei por mil perguntas e agora ainda todo mundo vai se perguntar, porquê? Porque ele a agrediu? O único motivo é por ser covarde. A família dele tentou me calar, que eu não denunciasse e deixasse pra lá, afinal de contas “nos agredimos”. Quando na verdade eu estou toda machucada. No físico e na alma. Espero do fundo do meu coração que a justiça seja feita. Denunciar nunca é fácil. E eu sei bem como serei julgada mesmo sendo a vítima. Vivi os piores momentos da minha vida. No hospital, na delegacia. Passando por uma agressão de alguém que eu amava, confiava e dedicava grande parte do meu tempo e da minha energia. Muito triste e sem chão. Porém, na esperança que não será em vão! No meio de tantas palavras, o que fica hoje é o silêncio de uma alma machucada!”.

