Teófilo Otoni completa 31 dias sem óbitos por COVID-19

Última morte aconteceu no dia 12 de agosto. Cidade tem 361 falecimentos devido a doenca

TEÓFILO OTONI – Apesar dos números altos de óbitos por complicações da doença, 361 no total, o município comemora uma data importante em meio a batalha dos órgãos de saúde e da sociedade contra a COVID-19. Teófilo Otoni está a mais de um mês sem mortes por complicações da doença.

O último óbito aconteceu no dia 12 de agosto, e foi registrado no boletim epidemiológico do dia 15 do referido mês. Trata-se de uma idosa de 73 anos de idade, que veio a óbito no Hospital Bom Samaritano, onde estava internada.

De lá para cá a vacinação ampliou o número de imunizados, incidindo na baixa de mortes e de novos casos diários.

Números atualizados

Atualmente Teófilo Otoni tem 70 casos ativos da doença, 11 internados em UTI (dos quais 8 são de cidades vizinhas), 4 em leitos de enfermaria (sendo somente um de T.O.).

No total 13.932 moradores pegaram a doença (cerca de 10% da população), com 13.501 recuperados.

Muita calma nessa hora

Apesar do arrefecimento do novo coronavírus na cidade, os especialistas mantém a necessidade das medidas de contenção para evitar a proliferação até que o vírus esteja definitivamente controlado.

