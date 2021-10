Hospital Bom Samaritano, o hospital do câncer de T. Otoni e região inicia comemorações de 100 anos

HOSPITAL BOM SAMARITANO, O HOSPITAL DO CÂNCER DE TEÓFILO OTONI E REGIÃO DARÁ INÍCIO AS SUAS COMEMORAÇOES DE 100 ANOS, NESTA SEXTA-FEIRA (10 DE SETEMBRO).

Data: 10 de setembro de

Hora: 9h da manhã

Local: Hospital Bom Samaritano

Nesta sexta-feira, 10 de setembro o Hospital Bom Samaritano, o Hospital do Câncer de Teófilo Otoni e Região dará início as suas comemorações de 100 anos de acolhimento a comunidade dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, através do anuncio de melhorias na infraestrutura da instituição e entrega de certificados a parceiros, colaboradores com mais de 25 anos de serviços prestados ao HBS e as mulheres que venceram o Câncer de Mama e estão estampando a Campanha dos 100 anos da Instituição nos outdoors, redes sociais e outras mídias.

As comemorações terão início às 9h da manhã, no pátio principal do HBS e contará com a presença de autoridades locais e regionais, além disso, alguns pacientes que foram acolhidos no Hospital também estarão presentes.

QUEM SOMOS

A Associação Beneficente Bom Samaritano é uma unidade hospitalar que presta serviços de saúde que dá cobertura a uma população de 1 Milhão de habitantes, distribuída em 63 municípios. Ao longo dos anos a Associação Beneficente Bom Samaritano, procurou se adequar nas exigências propostas pelo Ministério da Saúde para se credenciar como Alta Complexidade em Referência ao Tratamento do Câncer, obtendo então, o credenciamento em outubro de 2016. Oferta cirurgias oncológicas e serviço de Quimioterapia para pacientes de Teófilo Otoni e mais 63 municípios da Região, totalizando uma população de mais de Um Milhão de Habitantes. O Hospital Bom Samaritano sobrevive exclusivamente com recursos provenientes da tabela SUS, ora complementados com recurso advindo do município por questões de contratualização de prestação de serviço.

Vale lembrar que no ano de 2021 e o Bom Samaritano foi o pioneiro no atendimento aos pacientes com COVID-19, ofertando os primeiros leitos de UTI COVID para toda Macro Nordeste.

