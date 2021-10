Diretor-proprietário da Vale do Mucury não garante renovação com a Prefeitura: “Tempo está curto”

TEÓFILO OTONI – O Diário conversou na tarde desta quarta-feira (08) com o sócio diretor da Viação Vale do Mucury, Rômulo Maciel.

A empresa, responsável pelo transporte público coletivo de passageiros no município, está com data de encerramento de suas atividades marcada para esta sexta-feira (10), até então último dia de operação.

A Vale do Mucury faz ainda transporte intermunicipal para algumas cidades do entorno, como Frei Gaspar e Ouro Verde de Minas.

O jornal contatou o empresário após rumores de que a empresa estaria negociando diretamente com a Prefeitura a prorrogação de suas atividades na cidade por mais um ano.

O impasse envolvendo o transporte público municipal começou após a Prefeitura não renovar o contrato de concessão da viação e abrir licitação para concorrência para outras empresas interessadas entrarem no mercado local.

Alegando falta de apoio e preços defasados, a direção da Vale do Mucury emitiu comunicado em julho último, comunicando a decisão de deixar de operar na cidade neste 11 de setembro (o último dia de circulação de seus ônibus em T. Otoni, porém, ficou no dia 10 do referido mês).

Cauteloso, Rômulo confirmou que existe a possibilidade de renovação por mais um ano, mas disse que ainda não há nada confirmado, mesmo extra-oficialmente.

“Ainda não [fechamos]. Estamos conversando. Estamos tentando… Mas o tempo é curto”, disse Rômulo em conversa com o Jornal Diário.

Com as possibilidades no meio a meio (se continua ou não), a cidade terá nesta semana um desfecho sobre a situação do transporte público coletivo municipal.

#transportepublico #transportecoletivo #onibus #transporte #valedomucury #teofilootonimg #jornaldiarioteo