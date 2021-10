Com altas temperaturas durante o dia Teófilo Otoni registra 33 graus ao meio dia desta sexta-feira (10)

Inversão térmica repentina ainda no inverno causa males a mais nas pessoas alérgicas e com quadros respiratórios sensíveis, gerando as incomodas corizas, espirros e demais sensações de resfriado. Saiba como se precaver

TEÓFILO OTONI – Ainda acostumados ao tempo frio, que por enquanto se mantém presente a noite, os teófilo-otonenses estão vivendo um repentino clima de verão nos dias desta semana.

Desde a segunda-feira (06) os termômetro estão elevados no período diurno. Ao meio dia de hoje (10), a temperatura chegou aos 33 graus em T. Otoni, com previsão do Clima Tempo para um máximo de 34 graus.

Já de acordo o TempoAgora a expectativa é de o calor chegar aos 35 graus na cidade.

Final de semana tem previsão de máximas de 34 graus e na segunda-feira (13) de 35 graus.

Precauções

Esta alteração no tempo ataca principalmente os alérgicos, que tem de redobrar as atenções com sua saúde respiratória.

Segundo especialistas, em muitos fica comum a incômoda coriza (efeitos da rinite e sinusite, duas das patologias mais comuns), sendo necessário remédios, alimentação mais saudável e balanceada, beber muito líquido e manter os ambientes de convívio limpos e higienizados, para amenizar o mal.

Onda de calor

A onda de calor que atua sobre o Brasil em pleno inverno ainda vai manter as temperaturas elevadas em muitas cidades ao longo da semana. Segundo o Climatempo, as máximas continuam acima da média e o ar seco chama a atenção com índices muito críticos, principalmente nas áreas centrais do país.

